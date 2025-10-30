Лидер Go_A на фоне поцелуя с девушкой на концерте призналась, была ли в отношениях с женщинами

Екатерина Павленко / © instagram.com/monokatee

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко впервые откровенно прокомментировала слухи о своей ориентации и резонансный поцелуй с девушкой на концерте.

Певица призналась, что момент был спонтанным и не имел никакого подтекста. По ее словам, тогда царила атмосфера драйва и свободы, и она просто поддалась эмоциям.

"Это было просто в моменте, рок-н-ролл. Концерт, драйв, все кайфовали. Я не планировала этого, просто эмоции. Но потом поняла, что, возможно, для кого-то это было серьезнее. Мне жаль, что не подумала об этом тогда", — рассказала Павленко в интервью Славе Демину.

Артистка также подчеркнула, что не имела романтических отношений с женщинами и не испытывала подобных чувств. Она объяснила, что может восхищаться девушками — их красотой, умом, энергией — однако это не имеет ничего общего с любовью.

Екатерина Павленко / © скриншот с видео

Екатерина призналась, что в юности пережила период поиска себя. Тогда она имела близкую подругу, с которой проводила много времени, однако лишь со временем поняла — это не было настоящей любовью.

Исполнительница добавила, что предпочитает не рассказывать о личном публично, ведь не хочет втянуть в это других людей. Она убеждена, что важнее, чтобы зрители обращали внимание на ее творчество, а не искали новости в частной жизни.

"Я не хочу выносить свои отношения на всеобщее обозрение. Нужно помнить и за другого человека. Все пусть лучше слушают музыку. У меня все стабильно", — подытожила Павленко.

