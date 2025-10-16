Лидер Go_A стала сольной певицей и подорвала Сеть дебютной песней

Екатерина Павленко

Лидер группы Go_A Екатерина Павленко стала сольной певицей и представила дебютную песню.

Артистка взяла себе псевдоним Monokate. В новом проекте знаменитость будет демонстрировать другую грань музыкальной деятельности. Если в Go_A доминирует этноэлектроника, то в Monokate певица обращается к альтернативному инди-попу - более интимному, эмоциональному и камерному звучанию.

Исполнительница уже и успела представить дебютный сингл. Композиция получила название "Пахнеш". Она войдет в дебютный альбом Monokate, над которым Екатерина работала в течение последних шести месяцев. "Пахнеш" - это история о чувственности, памяти и присутствии, которое остается даже тогда, когда человек исчезает из жизни.

"Monokatee - это мое личное пространство, где я могу быть максимально честной. Здесь я позволяю себе звучать по-новому - мягче, но в то же время глубже. Это музыка, которую хочется не просто слушать, а проживать", - комментирует артистка.

Отметим, еще летом этого года Екатерина Павленко рассекретила начало сольной карьеры. Что же касается Go_A, то артистка временно прекратила свою деятельность в коллективе.

