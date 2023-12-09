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Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец ответил, свободно ли его сердце

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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289
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Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец ответил, свободно ли его сердце

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Также артист признался, есть ли ему кому посвящать новые песни.

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец высказался о личной жизни.

В частности, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" певец признался, есть ли кому ему посвящать новые песни. К слову, речь шла именно о романтических.

Как объяснил Сергей Танчинец, не всегда композиции создаются автобиографически. Однако музыкант убежден, что еще напишет романтический трек, в котором речь пойдет о конкретном человеке.

Сергей Танчинец / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Песни пишут не всегда автобиографически. Очень много написанных мною романтических текстов создавались в контексте размышлений на тему. Для того чтобы писать романтические песни, необязательно писать их конкретно о ком-то. Но такие песни точно будут мной написаны", — пояснил музыкант.

А вот на вопрос, влюблен ли он сейчас, певец не стал отвечать. Музыкант только с улыбкой на лице сказал, что не хочет обсуждать эту тему. Певец ни подтвердил это, ни опроверг.

Сергей Танчинец / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Напомним, в сентябре Сергей Танчинец ошеломил новостью, что после 15 лет брака разводится с супругой Анной. Причину артист не стал называть, лишь указал, что "виновных в этой ситуации нет и так иногда происходит в жизни". У бывших супругов двое детей – дочь Анастасия и сын Лукьян.

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Дата публикации
Просмотры
289
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