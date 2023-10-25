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Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Коллективу из-за этого пришлось перенести на другие даты концерты за границей.

Лидер украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Новости артист поделился в Instagram. По словам исполнителя, у него проблемы со спиной, из-за чего он не может нормально двигаться.

"В связи с обострением проблем со спиной мы вынуждены вернуться в Украину и заняться лечением", – поделился музыкант.

Сергей Танчинец / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Два концерта за границей группы "Без Обмежень" пришлось перенести на май следующего года. Тем временем Танчинец возвращается в Украину и начинает лечение.

"Мировой тур незапланированно закончился. Концерты в Софии и Малаге — перенесены на май следующего года", — добавил артист.

Концерт группы
Концерт группы "Без Обмежень" / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Отметим, впервые о проблемах со здоровьем Сергей Танчинец рассказал в июле этого года. Тогда артист даже попал в больницу.

Напомним, недавно танцор Дмитрий Дикусар впервые за длительное время вышел на связь. Хореограф, который в настоящее время в составе ВСУ защищает Украину от российских оккупантов, рассказал, что приехал в домой в отпуск и должен подлечиться.

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Дата публикации
Просмотры
3449
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