Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец разводится с женой после 15 лет брака

Лидер украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец ошеломил заявлением, которое сделал сегодня, 27 сентября.

Несколько часов назад на своей странице в Facebook музыкант опубликовал обращение, в котором заявил, что разводится с женой Анной. Причем о разрыве отношений супруги сообщили за несколько дней до 15-летия брака.

"Через несколько дней нашему с Анной браку должно было исполниться 15 лет. Мы не дотянули до этой даты каких-то несколько месяцев. За эти годы мы прошли не простой, но замечательный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоих легкими и счастливыми!" – написал Танчинец.

Сергей Танчинец разводится с женой

Также музыкант не стал называть причину такого решения с женой, лишь отметил, что "виновных в этой ситуации нет и так иногда происходит в жизни". Помимо того Сергей отметил, что они с экс-женой остались в хороших отношениях и продолжают оставаться любящими родителями для их двоих детей.

Сергей Танчинец разводится с женой

Сергей Танчинец разводится с женой

Сергей Танчинец разводится с женой

Отметим, что в первые дни полномасштабной войны тогда еще жена Сергея Танчинца Анна с двумя их детьми, 13-летней дочерью Анастасией и 4-летним сыном Лукьяном уехала в Японию. И чуть ли не впервые за 14 лет отношений Сергей и Анна проживали жизнь врозь: он в Украине волонтерил, пел на благотворительных концертах, привозил парням из ВСУ автомобили, она в Японии обустраивала быт для детей, работала. Ранее Танчинец объяснял, почему его семья уехала так далеко за границу.

По всей вероятности, именно огромное расстояние между семьей повлияло на их решение разойтись.

Читайте также: