Лидер группы "Без Обмежень" высказался о переходе на украинский язык: "Не надо людей ломать"

Солист украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец высказался о переходе на украинский язык.

Музыкант в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" признался, что он является сторонником ласковой украинизации. По мнению артиста, украинцев не нужно заставлять отказываться от российского, а наоборот – поощрять говорить на украинском.

"Я был сторонником ласковой украинизации, сейчас я являюсь сторонником менее ласковой украинизации. У меня нет ни желания, ни уверенности в том, что людей нужно ломать через колено, даже сейчас. Им нужно создавать условия для того, чтобы им было комфортно. Они должны хотеть этого", — поделился певец.

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Танчинец говорит, что артисты должны делать украинский язык модным. В частности, создавать свое творчество таким образом, чтобы украинцам еще больше нравился язык и они сами хотели им общаться.

"Мы, как артисты, кинематографы, художники, должны делать украинское модным. Все украинское, язык в том числе, должно быть модным и привлекательным. Мы – артисты – должны делать это модным, стильным, благозвучным. Таким образом мы – артисты – можем приложиться к украинизации", — отметил музыкант.

А вот государство, по мнению певца, должно создавать какие-то действенные механизмы, чтобы стимулировать украинцев общаться на украинском.

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Что должно делать государство? Я не государственник, поэтому не знаю. Какие-то механизмы должны включаться, особенно после начала полномасштабной войны", — поделился певец.

Танчинец также подчеркнул, что единственные, кто имеет право общаться на любом языке – это военные. Музыкант убежден, что защитников не нужно заставлять общаться на украинском, ведь сейчас вообще не время для этого.

"Скажу одно, кого точно нельзя трогать – это военных. Кто точно имеет право разговаривать на любом языке – это тот, кто с оружием в руках, рискуя здоровьем и жизнью, наваливает россиянам за то, чтобы мы имели возможность здесь спокойно жить", — добавил певец.

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