Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк стал жертвой мошенников: "Не верьте ничему"

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с самого начала полномасштабной войны врюет на фронте, сообщил, что стал жертвой мошенников.

Новостью музыкант поделился в своем Instagram. Артист рассказал, что взломали его аккаунт в Telegram. Так что певец призывает ничему не верить, вдруг что-то будут писать в мессенджере от его имени.

Также Андрей Хлывнюк поделился, что перестал пользоваться Telegram вообще и на всякий случай удалил его.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

"Взломали Telegram. Не верьте ничему. Удалил это де**мо мокшанское", — резко написал Андрей Хлывнюк.

Отметим, в последнее время звезды часто сталкиваются со взломом их аккаунта в Telegram. Недавно в похожей ситуации оказался солист группы "ТИК" Виктор Бронюк. Аккаунт артиста украли мошенники и начали от его имени отправлять сообщения с просьбой перевести деньги.

Читайте также: