Лидер группы "Бумбокс" Хливнюк вышел на митинг в Мариуполе: "Никто нас отсюда не выгонит"

Музыкант выступил с яркой речью.
В понедельник жители Мариуполя вышли на театральную площадь с сине-желтыми флагами и плакатами в акцию поддержки целостности Украины.
Поддержать мариупольцев решил и украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Он присутствовал на митинге вместе с людьми, а также выступил с яркой речью:
"Мы не боимся, мы у себя дома. Никто нас отсюда не выгонит. Хотя, пусть попробуют, придурки. Слава Украине. Спасибо, что вы есть. Если бы этого не было, мы давно уже потеряли бы эту страну", — сказал Хливнюк.
Напомним, 21 февраля жители Мариуполя вышли на патриотический митинг. Около двух десятков человек с лозунгами на плакатах: "Мариуполь – это Украина!" выразили поддержку суверенитету и целостности Украины после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
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