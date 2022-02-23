Лидер группы "Бумбокс" Хливнюк вышел на митинг в Мариуполе: "Никто нас отсюда не выгонит"

Лидер группы "Бумбокс" Хливнюк вышел на митинг в Мариуполе: "Никто нас отсюда не выгонит"

Музыкант выступил с яркой речью.

В понедельник жители Мариуполя вышли на театральную площадь с сине-желтыми флагами и плакатами в акцию поддержки целостности Украины.

Поддержать мариупольцев решил и украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Он присутствовал на митинге вместе с людьми, а также выступил с яркой речью:

"Мы не боимся, мы у себя дома. Никто нас отсюда не выгонит. Хотя, пусть попробуют, придурки. Слава Украине. Спасибо, что вы есть. Если бы этого не было, мы давно уже потеряли бы эту страну", — сказал Хливнюк.

Напомним, 21 февраля жители Мариуполя вышли на патриотический митинг. Около двух десятков человек с лозунгами на плакатах: "Мариуполь – это Украина!" выразили поддержку суверенитету и целостности Украины после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: