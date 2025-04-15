Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк официально подтвердил развод с супругой

Андрей Хлывнюк и Анна Копылова / © zefir.ua

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Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк подтвердил информацию о разводе с режиссером и арт-директором Анной Копыловой.

Соответствующие слухи появились еще в 2020 году. Все потому, что в Шевченковском суде Киева было запланировано слушание о расторжении брака Хлывнюка с избранницей. К слову, тогда инициатором развода была указана именно Копылова.

Несмотря на официальные свидетельства о разрыве пары, Андрей всегда довольно резко и со скандалами реагировал на вопросы журналистов о его личной жизни. И только спустя пять лет после официального развода музыкант в интервью белорусскому режиссеру Николаю Халезину вскользь вспомнил об Анне, назвав ее "бывшей женой". Таким образом и подтвердил все догадки фанатов.

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Андрей Хлывнюк и Анна Копылова

Более того, по словам артиста, экс-избранница до сих пор ему снится. После таких диалогов с ней во сне он просыпается с "горькой усмешкой". Больше подробностей звезда не стал рассказывать.

"Я часто разговариваю со своей бывшей женой во сне", — заявил Андрей.

Отметим, пара была в браке около 11 лет. За это время у них родилось двое детей — сын и дочь. Что именно стало причиной такого весомого изменения статуса — бывшие супруги тщательно умалчивают.

Напомним, недавно блогерша Елена Мандзюк сделала признание о фальшивых отношениях "Холостяка" Александра Терена и Инны Белень.