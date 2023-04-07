Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин очаровал премьерой украиноязычной песни

Певец Миша Крупин вместе со своей группой "Коррупция" порадовал фанатов премьерой песни.

Трек "До краю світу" стал второй композицией украинского коллектива, выпущенной во время полномасштабного вторжения РФ. Вместе с песней вышел и философский черно-белый клип для нее.

Видеоработа начинается с раскалывания названия "Коррупция" как определенный намек на изменения в будущем. Также в ней появляется только два действующих лица – Крупин и канатоходец.

"До краю світу" — эта моя новая песня показывает лучшую часть моего творчества, открывает вам меня. Это очень ценно. Идея была очень хорошая. Почему канатоходец? Мы долго думали. И поначалу сюжет был несколько иным. Впоследствии мы решили, что канатоходец – это тяжелый вид акробатики и тяжелый вид спорта, но смотрится все легко со стороны. И в этом показаны противоположности – с одной стороны, тяжесть, а с другой легкость баланса”, – рассказал Крупин.

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