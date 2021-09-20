Лидер группы Kozak System вспомнил, как в 48 лет случайно узнал о родном отце

Иван Леньо поделился личным.

Украинский музыкант, лидер группы Kozak System Иван Леньо рассказал о своем отце.

Так, артист рос в полной семье. Впрочем, несколько лет назад мужчина случайно узнал — папа, который воспитал и благодаря которому он занимается музыкой, не его биологический отец. Об этом исполнитель рассказал в программе "Жизнь известных людей". Леньо вспомнил, что шокирующую новость ему сообщила сестра, о существовании которой певец также не догадывался.

"Мне звонит женщина и говорит: "Вы Иван? Иван, привет, я твоя сестра. Папа жив, давай встретимся". Ну ясно, что я к маме, мама там плачет. А история такова, что моя мама вышла замуж за мужчину и прожила с ним буквально один год. И она развелась с ним, они разошлись, когда она еще была беременной. Почему? Потому что появился мой папа, то есть тот, кого я знаю", — поделился Леньо.

Иван Лень / facebook.com/ivan.lenyo

С тех пор биологический отец участия в жизни сына не брал. И только через 48 лет изъявил желание увидеться. Знаменитость откровенно признался, что сначала не хотел видеться, мол, где он был во время всей его жизни. Но несмотря на эмоции и сомнения, их встреча все же состоялась.

"Захожу в квартиру, я чувствую каждый шаг. Первый взгляд на него... Ну, это словами не передать. А он сказал: "Ну где-то так я себе и представлял нашу встречу", — вспомнил музыкант.

Иван Лень / facebook.com/ivan.lenyo

Это была их первая и последняя встреча. Несколько месяцев спустя отец умер. Мнение другого папы по поводу этой ситуации Иван так и не услышал.

"Он не знал, что я знаю. Он тоже как-то банально так ушел из этого мира. Он 15 лет работал в Америке. Вернулся и буквально за месяц так на ровном месте. Встал и упал, и скончался на месте", — рассказал Леньо.

19 лет назад Иван и сам стал папой. Но, в отличие от своего биологического отца, с дочерью Маланкой почти неразлучен. Но несмотря на хорошие отношения с дочерью к себе как папе музыкант относится весьма критически: "Мне так стыдно признавать но я совсем, знаете, с точки зрения воспитания ребенка, я вообще не отец. Честно. То есть воспитанием ее занимается мама. Но с точки зрения окутывания собой ее пути, это я здесь проявляю себя".

Иван Лене с дочкой / facebook.com/ivan.lenyo

О дочери Иван Леньо может говорить часами. А вот о маме девочки — ни слова. Мужчина вообще не привык хвастаться историями о личном. Хотя не скрывает, рассказывать там есть что. В частности, артист признался, что очень много влюблялся. Сейчас его сердце также занято.

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