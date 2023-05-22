Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил раненых украинских защитников, которые лечатся в США

Известный американский музыкант, лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в больнице раненых украинских защитников.

Об этом в Facebook сообщила представительница организации Limbs for Liberty Келли Роринг, которая занимается лечением украинских военных, которые потеряли конечности на войне. По ее словам, она случайно встретила Джеймса у больницы, где находятся бойцы, и предложила с ними встретиться. Хэтфилд согласился.

В частности, музыкант посетил военных Романа Денисюка и Игоря Войного. Они были приятно удивлены, ведь не ожидали увидеть лидера группы Metallica.

Джеймс Хэтфилд и Роман Денисюк / Фото: из соцсетей

"Это было неожиданно. Я даже не поверил сначала, что это он. Это была очень короткая, но очень теплая встреча. Было бы неплохо встретиться с ним у костра и выпить, а не в больнице", – прокомментировал Войный.

И не только военные получили приятные впечатления от встречи. Сам музыкант отметил, что разговор с украинскими защитниками сделал его день, также он пожелал Роману и Игорю скорейшего выздоровления.

Джеймс Хэтфилд и Роман Войный / Фото: из соцсетей

Напомним, музыканты группы Metallica осудили войну, которую в Украине враждебно развязала Россия. Кроме того, артисты финансово помогали Украине. Музыканты пожертвовали более 1,5 миллиона долларов на гуманитарные нужды украинцев.

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