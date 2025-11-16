Олег Собчук

Фронтмен украинской рок-группы SKAI Олег Собчук оказался в больнице после резкого ухудшения самочувствия.

Так, музыканту диагностировали предынфарктное состояние, поэтому его немедленно госпитализировали и взяли под круглосуточное наблюдение врачей. Об инциденте сообщили на официальной странице группы в Facebook.

Как отметили участники SKAI, 45-летнему вокалисту стало плохо вечером 13 ноября. Благодаря быстрой реакции медиков состояние артиста удалось стабилизировать. Однако некоторое время он и в дальнейшем находился в медучреждении под усиленным наблюдением.

Сообщение группы группы «Скай»

«Вчера вечером (13 ноября) нашего фронтмена Олега Собчука срочно госпитализировали из-за предынфарктного состояния. Благодаря оперативной работе врачей его состояние стабильное. Он остается под наблюдением медиков. Надеемся, все будет хорошо», — говорится в сообщении на странице группы.

К слову, этот пост коллектив уже удалил из соцсети. Поэтому можно предположить, что самочувствие артиста налаживается и запланированные концерты будут проходить без изменений.

