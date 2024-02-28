Лидер группы "Скай" показал редкое фото с 20-летней дочерью, которая на него похожа на две капли воды

Артист показал, как они вместе провели время.

Фронтмен известной украинской группы "Скай" Олег Собчук не очень охотно делится подробностями личной жизни и не показывает семейные фото.

Однако на этот раз исполнитель сделал исключение. Артист встретился со своей 20-летней дочерью, которой уже в марте исполнится 21. Собчук провел время вместе с Татьяной и во время их прогулки сделал фото.

На снимке артист вместе с дочерью позируют в метрополитене на фоне перрона. Кадр был, вероятно, сделан за границей, ведь все рекламные вывески были на английском языке.

Олег Собчук с дочерью / Фото: instagram.com/sob4uk

"Доця моя, родная!" – коротко подписал снимок артист, а также добавил множество смайликов в виде сердец.

Подписчики Олега Собчука не оставили без внимания его фото с дочерью. Фанаты певца засыпали их комплиментами, а также отметили, что Татьяна очень похожа на отца.

Как похожи между собой! Цвет глаз одинаковый!

Красивые такие!

Великолепное фото!

Напомним, недавно шоумен Андрей Джеджула показал кадры с последней встрече с дочерью от бывшей жены. У ведущего натянутые отношения с мамой Аделины, так что у него крайне редко получается видеться с ребенком.

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