ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
555
Время на прочтение
1 мин

Лидер группы "Скай" признался, в каких отношениях остался с бывшей после скандального развода

Также Олег Собчук ответил, общается ли с детьми.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Олег Собчук

Олег Собчук / © instagram.com/sob4uk

Фронтмен известной украинской группы "Скай" Олег Собчук рассказал об отношениях с супругой Марией после скандального развода.

Пара в мае 2023 года расторгла 20-летний брак. После этого бывшая супруга певца начала делиться скандальными подробностями их отношений. Мария заявила, что страдала от абьюза со стороны мужа. Более того, она показывала, как он в личной переписке называл ее "неблагодарным созданием" и настраивал дочь против нее.

Олег Собчук от комментариев воздерживался. Только сейчас на проекте "Ранок у великому місті" он ответил, в каких отношениях остался с бывшей после скандального развода. Артист коротко отметил: "Все хорошо". Олег Собчук не стал вдаваться в подробности, дав понять, что не хочет говорить по теме личной жизни.

Олег Собчук с бывшей женой и детьми

Олег Собчук с бывшей женой и детьми

У бывших супругов есть двое общих детей – дочь Татьяна и сын Арсен. Олег Собчук также заверил, что поддерживает связь с наследниками и общается с ними.

Напомним, сейчас Олег Собчук уже не одинок. Артист закрутил новый роман и рассказал о своей избраннице.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
555
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie