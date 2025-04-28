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Лидер группы "Скай" признался, в каких отношениях остался с бывшей после скандального развода
Также Олег Собчук ответил, общается ли с детьми.
Фронтмен известной украинской группы "Скай" Олег Собчук рассказал об отношениях с супругой Марией после скандального развода.
Пара в мае 2023 года расторгла 20-летний брак. После этого бывшая супруга певца начала делиться скандальными подробностями их отношений. Мария заявила, что страдала от абьюза со стороны мужа. Более того, она показывала, как он в личной переписке называл ее "неблагодарным созданием" и настраивал дочь против нее.
Олег Собчук от комментариев воздерживался. Только сейчас на проекте "Ранок у великому місті" он ответил, в каких отношениях остался с бывшей после скандального развода. Артист коротко отметил: "Все хорошо". Олег Собчук не стал вдаваться в подробности, дав понять, что не хочет говорить по теме личной жизни.
У бывших супругов есть двое общих детей – дочь Татьяна и сын Арсен. Олег Собчук также заверил, что поддерживает связь с наследниками и общается с ними.
Напомним, сейчас Олег Собчук уже не одинок. Артист закрутил новый роман и рассказал о своей избраннице.