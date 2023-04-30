Лидер группы СКАЙ раскритиковал артистов, которые начали петь на украинском во время войны: "Это раздражает"

Музыкант расстроен, что именно такой ценой артисты начали петь на родном языке.
Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук негативно высказался в сторону артистов, которые только после начала полномасштабной войны начали петь песни на украинском.
Музыкант признался, что подобное поведение со стороны коллег его возмущает и даже раздражает. Собчу заявил, что считает таких артистов "беспозвоночными".
При этом музыкант считает, что переход на украинский язык в шоу-бизнесе был необходимым шагом, но, к сожалению, это удалось только после российского вторжения.
"Меня это раздражает. Уважения к таким артистам у меня нет. Я считаю это полной беспозвоночностью. С другой стороны – хорошо, что перешли на украинский. Слава Богу. Жаль, конечно, что такой ценой до них это дошло", — сказал музыкант в программе "Утро в большом городе".
Отметим, что не только Собчук беспокоит языковой вопрос в Украине. Ранее певец MELOVIN высказался об украинцах, которые продолжают говорить по-русски.
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