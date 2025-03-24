Лидер группы "СКАЙ" Собчук впервые за долгое время показал 22-летнюю дочь и раскрыл ее профессию

Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук впервые за долгое время показал свою подросшую дочь.

Исполнитель 24 марта поздравил Татьяну с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года. Звездный отец в фотоблоге опубликовал фото именинницы, где она позирует с дипломом об окончании образования в зарубежном вузе. Как оказалось, студентка получила образование в Канаде по специальности "3D моделинг, графика и анимация".

Под фото Собчук оставил свои поздравления дочери и пожелал счастливого будущего с исполнением всего желаемого.

Дочь Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4uk

"С Днем рождения, доченька! Пусть исполнятся все твои мечты! Ты молодчинка! Будь здорова и счастлива! Люблю тебя", — восхитил певец.

В комментариях поклонники также присоединились к поздравлениям: "Поздравления доченьке. Мои самые искренние пожелания, всего наилучшего!", "Поздравляю! Многая лета", "Поздравляю с днем рождения, успехов, счастья, радости, любви, здоровья, бодрости".

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина поделилась фото с мужем-именинником, который вернулся с фронта, и показала празднование его юбилея.

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