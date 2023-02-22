Лидер группы The Hardkiss Юлия Санина стала ведущей "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Сегодня, 22 февраля, организаторы конкурса "Евровидение-2023" объявили имена ведущих музыкального первенства.

Так, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, которая, кстати, была в составе жюри нацотбора, стала одной из четырех ведущих песенного состязания в Ливерпуле. Соответствующая информация появилась на официальном сайте конкурса "Евровидение".

Ведущие "Евровидения 2023" – Юлия Санина, Грэм Нортон, Ханна Уэддингем и Алиша Диксон / Фото: eurovision.tv

Вместе с Саниной конкурс также будут вести легенда "Евровидения" Грэм Нортон, который с 2009 года комментирует конкурс в Великобритании. Известная английская актриса и певица Ханна Уэддингем, певица, модель и танцовщица Алиша Диксон.

Отметим, что голос "Евровидения" в Украине, ведущий Тимур Мирошниченко будет корреспондентом конкурса в Ливерпуле. Мирошниченко будет появляться на протяжении всех шоу, а также комментировать шоу в прямом эфире из комментаторского бокса Украины на Liverpool Arena.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Вместе с коллегой, ведущим Сэмом Квеком, Мирошниченко будет вести прямую трансляцию церемонии открытия на официальном канале "Евровидения" на YouTube.

Напомним, что в этом году международный песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле, Великобритания. Несмотря на то, что в прошлом победу на музыкальном первенстве одержала украинская группа Kalush Orchestra, организаторами было принято решение из Украины перенести конкурс в Великобританию из-за полномасштабной войны, которую в нашей стране устроила страна-террористка Россия.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Представитель от Украины, группа TVORCHI автоматически попадает в финал "Евровидения", поскольку в прошлом году на конкурсе победил участник от Украины.

Читайте также: