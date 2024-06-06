Лидер группы "The ВЙО" честно ответил, что произошло с коллективом и вернутся ли они на сцену

Украинский музыкант, лидер группы The ВЙО Мирослав Кувалдин, который служит в ВСУ, рассказал о развитии своей группы.

Так, звезда в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" порадовал фанов новостью, что члены команды до сих пор дружат и редко, но все же работают над новыми треками. Иногда даже дают небольшие концерты. По словам Мирослава, их поклонниками это люди трех поколений и с ними всегда интересно общаться.

Мирослав Кувалдин и группа "The ВЙО". Фото: Facebook The ВЙО

"Группа есть, мы общаемся. Иногда я какие-то идеи высылаю, ребята над этим думают. Группа существует, мы по первому звонку можем собраться. Впрочем, сказать, что мы активно делаем что-то новое, сейчас нет. Думаю, это период накопления материала. Понемногу что-то новое появляется, бывают клубные выступления. Учитывая ситуацию в стране, трудно сказать, что все цветет. У нас приходят люди трех поколений и мне приятно с каждым пообщаться. У каждого свой путь и не обязательно он состоит в том, что ты повсюду появляешься. Я благодарен судьбе за то, что есть", - подчеркнул певец.

Напомним, ранее Мирослав Кувалдин рассекретил, где находятся его дети и жена. Также артист рассказал, чем они занимаются.

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