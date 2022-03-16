Лидер Kalush Orchestra о подготовке на "Евровидение-2022" в условиях войны: "Мы репетируем"

Олег Псюк рассказал, примет ли Украина участие в песенном конкурсе.

Группа Kalush Orchestra в этом году должна была представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" в Турине, Италия.

Как во время прямого эфира в студии ТСН рассказал лидер коллектива Олег Псюк, несмотря на то, что война разбросала участников Kalush по всей Украине, они продолжают репетировать и готовиться к музыкальному первенству:

"Наша группа разделилась, все мы в разных областях. Кто-то присоединился к территориальной обороне, а я и еще несколько человек из группы открыли свою волонтерскую организацию – помогаем людям переезжать, находить убежище", — рассказал о деятельности Kalush Orchestra Псюк.

Лидер Kalush Orchestra рассказал о работе группы во время войны

Также он поделился, изменится ли номер группы:

"Мы планировали даже снять клип, но, к сожалению, после 24 числа это стало невозможным и приоритеты сместились, сейчас гораздо важнее, чтобы родные люди были в безопасности. Поэтому отправили видео по нацотбору. Что касается выступления, то, конечно, даже в этих условиях, когда мы все равно все не вместе пока, то мы все равно репетируем и наше представление будет иным. Мы планируем немного разнообразить, поэтому смотрите… Потому что будет совершенно иначе. В любом случае мы видео резервное снимем, на случай, если с нами с кем-то что-то случится, чтобы не подставить Украину и все равно чтобы было достойное выступление, но все равно надеюсь, что поедем и выступим", — заинтриговал певец.

Также ведущие рассказали о том, что Kalush Orchestra и Украина являются лидерами практически всех букмекерских ставок и нашей стране пророчат победу. Впрочем, говорит Псюк, группу это не расслабляет:

"Могу сказать, точно не расслабляемся, потому что выглядит, что уже и выбора нет, мы должны победить. Мы с таким настроением и готовимся. Другого результата мы не ждем", — сказал Олег.

Отметим, что в мае в городе Турин, Италия состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.

С песней Stefania Kalush Orchestra представит Украину на "Евровидении-2022"

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