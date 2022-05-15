Лидер Kalush Orchestra о призыве помочь "Азовстали" в финале "Евровидения": "Считал это своим долгом"

После выступления в гранд-финале конкурса "Евровидение-2022" фронтмен группы-представителя Украины Kalush Orchestra – Олег Псюк – призвал мир спасти "Азовсталь".

Это было довольно рискованно, учитывая жесткие правила конкурса. В Сети звезды и фанаты начали бить тревогу, не дисквалифицируют ли Украину из конкурса из-за этого.

Во время пресс-конференции для украинских журналистов Псюк признался, боялся ли он дисквалификации Украины. Так, артист отметил, что не сомневался, поскольку считал это своим долгом.

"Если бы я этого не сказал, то жалел бы об этом, потому что считал это своим долгом. Я считал, что если даже дисквалифицируют, то значит, так должно произойти. Но если даже есть один из очень немногих шансов, что мне удастся помочь нашим людям, так я лучше его использую", – ответил Псюк.

Также глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская отметила, что группа предварительно согласовала с организаторами конкурса свой призыв о помощи Мариуполю и "Азовстали".

А на вопрос журналистов, что речь об "Азовстале" — инициатива Kalush Orchestra или группа прислушалась к Алине Паш, Псюк ответил: "В смысле? А при чем здесь Алина Паш?".

Напомним, организаторы "Евровидения-2022" прокомментировали, нарушил ли Kalush Orchestra правила, говоря об "Азовстали". Они заявили, что призыв "носит гуманитарный, а не политический характер".

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