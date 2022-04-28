Лидер KALUSH Orchestra Олег Псюк рассказал о потере товарища и почему не пошел воевать

Фронтмен группы KALUSH Orchestra Олег Псюк поделился, где его застала война, о смерти товарища и почему он не пошел воевать.

В интервью ЖВЛ Псюк признался, что накануне полномасштабной войны в Украине находился с группой с концертом в Днепре:

"Мы выступали 23 числа в Днепре и как раз ехали в Киев и встретили с утра взрывы в Борисполе, так что прям разбудили нас. Могу сказать, что это было очень напряжно. Обзванивал всех своих родных. Было ощущение стресса сильные", — вспомнил Псюк.

Артист также поделился, какие были его первые мысли. Размышлял ли он над тем, чтобы как-то уехать за границу, или пойти в терроборону:

"На счет заграницу – нет. На счет армии – может и думал, но, я точно понял, что я никогда не служил, не воевал, не имею такого опыта. Я знаю, что я могу быть более полезным для страны там, где я есть. У меня есть волонтерская организация. Мы помогаем людям с приютом, с лекарствами, с транспортом. Мне кажется, более полезна моя организация этого, чем я бы один воевал и не знаю, насколько бы меня таким образом хватило. Это субъективно. Я никогда не имел такого опыта", – объяснил Псюк.

По словам лидера KALUSH Orchestra, он следит за горячими точками в Украине, особенно за городом Херсон:

"У меня там есть знакомые, товарищи. Хуже этого, это только когда ты видишь по новостям, что твой товарищ, или одногруппник мертв. Это действительно плохие ощущения. Наверное, я не настолько красноречив, чтобы сейчас выражать эти все эмоциональные переживания. Просто есть постоянные ощущения стресса, с которым уже понемногу свыкаешься. Думаю, контраст почувствуется, когда это все закончится", — сказал Псюк.

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