Лидер Kalush Orchestra ответил на упреки Иво Бобула, что группа подцепила "звездную болезнь"

Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк ответил на слова исполнителя Иво Бобула, что якобы участники коллектива после победы на "Евровидении-2022" подхватили "звездную болезнь".

В программе ЖВЛ Бобул рассказывал, что якобы Kalush Orchestra не взаимодействует с аудиторией и плохо себя ведет за границей, а когда к музыкантам подходят с просьбой сфотографироваться, они отказывают. Олег Псюк заявил, что на самом деле это не так.

Kalush Orchestra

"Правда такова, что каждый, кто был на наших концертах, знает, что мы выходим фотографироваться. Хотя делает так не каждый, а мы делаем! Бывает по-разному... Бывает, спим по два-три часа... Бывает, что не спим сутки, но мы выходим. Пацаны говорят: "Давай сегодня не выходим". А я говорю: "Нет, мы должны выйти. Так правильно, потому что так работает сольный концерт", — сказал музыкант в интервью ЖВЛ.

Олег Псюк заверил, что "звездная болезнь" – это точно не о нем. Люди, которые хорошо его знают, могут это подтвердить.

Олег Псюк о Евровидении-2022, звездной болезни и будущих коллаборациях

"У меня не было ("звездной болезни" – прим. ред.). Точно это знаю, и каждый человек, который со мной работает, меня знает, может подтвердить, какой я был до начала существования группы Kalush Orchestra — такой я и сейчас ", – отметил Олег.

Прокомментировал музыкант и упреки, что якобы творчество Kalush Orchestra – это "шароварщина". По мнению Псюка, такие мысли у слушателей возникают из-за того, что участниками коллектива являются сопилкари.

"Это не "шароварщина". Послушайте любую нашу песню.... Например, последнюю песню CHANGES. Я считаю, что это очень стильная и модная песня. Очень многие говорят, что "шароварщина" из-за того, что у нас есть сопилкари. Поняли логику? Но ведь у нас группа Kalush Orchestra, которая давно создана. Там есть три профессиональных сопилкаря. Может быть, мы сделали такой мейнстрим. Я думаю, что точно в мире есть люди, которые также хейтят трек The Beatles – Yesterday", – добавил Олег.

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