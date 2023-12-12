Лидер Kalush Orchestra Псюк на фоне слухов признался, покинул ли он группу

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra – певец Олег Псюк – на фоне слухов в Сети ответил, покинул ли он музыкальный коллектив после нескольких лет творческого сотрудничества.

У поклонников группы Kalush Orchestra возникло много вопросов после того, как артисты в своем фотоблоге анонсировали зарубежный минитур. На фото присутствовали все участники Kalush Orchestra, кроме фронтмена Олега Псюка. К тому же певец не участвовал в разработке нового трека " Огонь горит ".

Анонс тура Kalush Orchestra без Олега Псюка / Фото: instagram.com/kalush.official

На самом же деле лидер группы успокоил фанатов. В частности он сообщил, что таким образом они экспериментируют с новыми форматами. Потому и создали еще один проект без него.

"Мы постоянно экспериментируем и проект Kalush Orchestra без меня – очередной эксперимент. Мы создали еще один формат, и теперь у нас, кроме KALUSH и Kalush Orchestra, есть проект без меня. Мне стало интересно, как будут звучать песни без рэпа, в стиле пацанов. Мы попробовали и получилось круто, концерты понравились публике, ребята зажгли. В следующем году еще больше экспериментов, следите за анонсами", – заинтересовал своих фанов Псюк в интервью KP.ua.

Олег Псюк из группы Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

Напомним, во время съемок проекта "Голос країни-13" лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк также не появился на площадке, чтобы поддержать своего продюсера Ивана Клименко. Звездный тренер объяснил, почему так произошло.

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