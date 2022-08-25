Лидер Kalush Orchestra Псюк нежно поздравил возлюбленную с 22-летием и показал ее в вышиванке

Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал, что сегодня его девушка Александра отмечает день рождения.

Сегодня, 25 августа, день рождения отмечает девушка фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка Александра. Возлюбленной артиста исполнилось 22 года.

По этому случаю на своей странице в Instagram Псюк поделился красивыми кадрами избранницы, на которых она изображена в вышиванке и мини-шортах. Фотографии были сделаны в центре Киева на Крещатике.

Олег Псюк с девушкой / Фото: instagram.com/kalush.official

Как признался Псюк, его встреча с Александрой произошла именно на Крещатике и он считает е судьбоносной:

"Сегодня день рождения у моей молодушки. 22 года. Когда мы только познакомились и я узнал, что она дочь пасечника, что у нее дома больше тонны меда, я подумал, что это может быть судьба. Это действительно похоже, потому что наше знакомство на Крещатике было очень случайным и одновременно романтичным. Мы уже полтора года, как вместе и моя любовь, детка, к тебе только растет", — написал Псюк.

Исполнитель пожелал своей любимой "оставаться такой же классной, красивой, организованной, умной, заботливой и счастливой" и добавил: "О последнем я позабочусь так точно. Люблю тебя".

Девушка Олега Псюка Александра / Фото: instagram.com/kalush.official

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua девушка Олега Псюка рассказала, как произошло их знакомство. По словам Александры, это случилось быстро и неожиданно.

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