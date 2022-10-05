Лидер Kalush Orchestra Псюк похвастался идиллией в отношениях с 22-летней избранницей

Лидер украинского коллектива Kalush Orchestra Олег Псюк и его девушка Александра Билобров недавно устроили фотосессию.

Фотографиями, которые удалось сделать, в своем фотоблоге поделилась Александра, впоследствии их репостнул Олег. На фото влюбленные позировали друг возле друга и демонстрировали идиллию, царящую в их отношениях.

Олег Псюк со своей девушкой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"Любовь", — подписала фото счастливая Александра.

Олег Псюк со своей девушкой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

К слову, ныне Kalush Orchestra дают благотворительные концерты. 22-летняя избранница Олега пока ездит с ними по разным городам. Впрочем, влюбленным придется на некоторое время разлучиться, ведь девушка должна ехать домой. Как призналась Александра, ей из-за этого очень грустно.

"Буду скучать. Уже совсем скоро буду ехать домой, а ребята дальше в тур", — поделилась Александра.

Олег Псюк со своей девушкой / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

Напомним, недавно Александр Кривошапко рассказал, как решился сделать предложение любимой. В общем, музыкант сделал это по-особому.

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