Лидер Kalush Orchestra Псюк похвастался идиллией в отношениях с 22-летней избранницей

Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк и его девушка порадовали поклонников новым романтическим фотосетом.
Лидер украинского коллектива Kalush Orchestra Олег Псюк и его девушка Александра Билобров недавно устроили фотосессию.
Фотографиями, которые удалось сделать, в своем фотоблоге поделилась Александра, впоследствии их репостнул Олег. На фото влюбленные позировали друг возле друга и демонстрировали идиллию, царящую в их отношениях.
"Любовь", — подписала фото счастливая Александра.
К слову, ныне Kalush Orchestra дают благотворительные концерты. 22-летняя избранница Олега пока ездит с ними по разным городам. Впрочем, влюбленным придется на некоторое время разлучиться, ведь девушка должна ехать домой. Как призналась Александра, ей из-за этого очень грустно.
"Буду скучать. Уже совсем скоро буду ехать домой, а ребята дальше в тур", — поделилась Александра.
Напомним, недавно Александр Кривошапко рассказал, как решился сделать предложение любимой. В общем, музыкант сделал это по-особому.
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