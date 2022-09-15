Лидер Kalush Orchestra Псюк показал нежные поцелуи с 22-летней любимой

Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк поделился трогательным видео.
Лидер украинского коллектива Kalush Orchestra Олег Псюк решил ответить на вопросы поклонников.
В Instagram-stories фанаты пожелали, чтобы рэпер чаще с ними делился контентом со своей любимой – 22-летней Александрой. Музыкант опубликовал трогательное видео с девушкой.
На видео Александр и Олег сидят на кровати, а девушка в это время нежно целует своего любимого.
Отметим, влюблены уже вместе больше года. 1 марта они отпраздновали годовщину, впрочем, из-за войны не так, как хотелось бы. А познакомилась парочка благодаря Instagram. Девушка была поклонницей Олега и написала ему с предложением встретиться.
Судьба влюбленных свела даже несмотря на то, что долгое время им не удавалось познакомиться друг с другом. Кстати, их отношения начали развиваться достаточно быстро. После двух недель знакомства Олег привет Александру к своим родителям в Калуш.
Живёт парочка тоже вместе. Как раньше признавалась Александра, в повседневной жизни им очень комфортно, и ссор между ними почти не возникает.
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