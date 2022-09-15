Лидер Kalush Orchestra Псюк показал нежные поцелуи с 22-летней любимой

Лидер украинского коллектива Kalush Orchestra Олег Псюк решил ответить на вопросы поклонников.

В Instagram-stories фанаты пожелали, чтобы рэпер чаще с ними делился контентом со своей любимой – 22-летней Александрой. Музыкант опубликовал трогательное видео с девушкой.

На видео Александр и Олег сидят на кровати, а девушка в это время нежно целует своего любимого.

Олег Псюк с девушкой / Фото: instagram.com/kalush.official

Отметим, влюблены уже вместе больше года. 1 марта они отпраздновали годовщину, впрочем, из-за войны не так, как хотелось бы. А познакомилась парочка благодаря Instagram. Девушка была поклонницей Олега и написала ему с предложением встретиться.

Судьба влюбленных свела даже несмотря на то, что долгое время им не удавалось познакомиться друг с другом. Кстати, их отношения начали развиваться достаточно быстро. После двух недель знакомства Олег привет Александру к своим родителям в Калуш.

Живёт парочка тоже вместе. Как раньше признавалась Александра, в повседневной жизни им очень комфортно, и ссор между ними почти не возникает.

Читайте также: