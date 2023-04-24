Лидер Kalush Orchestra Псюк признался, почему его мама-пенсионерка работает продавщицей в киоске

Олег заверил, что его родному человеку просто необходима эта работа.

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra – певец Олег Псюк – впервые рассказал о работе своей мамы.

Пани Стефания находится в Ивано-Франковской области, где, несмотря на большую популярность сына, до сих пор ходит на работу. Мама Олега работает продавщицей в магазине.

"Да нравится ей, любит, рада. До сих пор фоткаются. Она продавщица в магазине обычном. Даже не в супермаркете, а в киоске. Ее спрашивают: "Почему?". Хотя там суть не в деньгах", — рассказал Олег в программе ЖВЛ.

Олег Псюк с мамой и девушкой / Фото: instagram.com/kalush.official

Как объяснил музыкант, его маме просто необходима эта работа. Пани Стефания сейчас на пенсии, а социализация ей нужна. Потому мама Олега и работает в магазине.

"Ей нужно чем-то заняться, потому что она — пенсионерка. Так она общается с людьми. В таком возрасте людям важно иметь какую-то социальную занятость", — отметил певец.

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Напомним, ранее Олег Псюк ответил на упреки, что у него "звездная болезнь". Также музыкант объяснил, почему творчество Kalush Orchestra – это не "шароварщина".

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