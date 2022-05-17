Лидер Kalush Orchestra рассказал, как мама отреагировала на их победу на "Евровидении"

Группа Kalush Orchestra на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" исполнила песню Stefania, которую она еще до полномасштабного вторжения России в Украину посвятила маме Олега Псюка.
Родной человек Олега следила за ходом конкурса и вместе со всей Украиной не спала до трех ночи.
А ее реакция, когда она услышала, что ее сын победил на "Евровидении-2022", была бесценной. Как на пресс-конференции рассказал Псюк, она счастлива, что он достиг таких высот.
"Она тоже не спала до трех ночи. Она за всем следила и очень волновалась. И она счастлива, конечно, что счастлива. Песня, которую я посвятил своей маме, заняла первое место на "Евровидении". И принесла Украине победу. Какие могут быть еще эмоции", – поделился Олег.
Напомним, ранее "Укрзалізниця" переименовала поезд 43 Киев — Ивано-Франковск на "Стефания Экспресс". Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания".
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