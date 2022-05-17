Лидер Kalush Orchestra рассказал, как мама отреагировала на их победу на "Евровидении"

Лидер Kalush Orchestra рассказал, как мама отреагировала на их победу на "Евровидении"

Группа Kalush Orchestra на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" исполнила песню Stefania, которую она еще до полномасштабного вторжения России в Украину посвятила маме Олега Псюка.

Родной человек Олега следила за ходом конкурса и вместе со всей Украиной не спала до трех ночи.

А ее реакция, когда она услышала, что ее сын победил на "Евровидении-2022", была бесценной. Как на пресс-конференции рассказал Псюк, она счастлива, что он достиг таких высот.

Олег Псюк с мамой / Фото: instagram.com/kalush.official

"Она тоже не спала до трех ночи. Она за всем следила и очень волновалась. И она счастлива, конечно, что счастлива. Песня, которую я посвятил своей маме, заняла первое место на "Евровидении". И принесла Украине победу. Какие могут быть еще эмоции", – поделился Олег.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" переименовала поезд 43 Киев — Ивано-Франковск на "Стефания Экспресс". Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания".

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