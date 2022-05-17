Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лидер Kalush Orchestra рассказал, как мама отреагировала на их победу на "Евровидении"

Дата публикации
Просмотры
2122
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лидер Kalush Orchestra рассказал, как мама отреагировала на их победу на "Евровидении"

Олег Псюк / Фото: Instagram

Группа Kalush Orchestra на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" исполнила песню Stefania, которую она еще до полномасштабного вторжения России в Украину посвятила маме Олега Псюка.

Родной человек Олега следила за ходом конкурса и вместе со всей Украиной не спала до трех ночи.

А ее реакция, когда она услышала, что ее сын победил на "Евровидении-2022", была бесценной. Как на пресс-конференции рассказал Псюк, она счастлива, что он достиг таких высот.

Олег Псюк с мамой / © instagram.com/kalush.official
Олег Псюк с мамой / Фото: instagram.com/kalush.official

"Она тоже не спала до трех ночи. Она за всем следила и очень волновалась. И она счастлива, конечно, что счастлива. Песня, которую я посвятил своей маме, заняла первое место на "Евровидении". И принесла Украине победу. Какие могут быть еще эмоции", – поделился Олег.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" переименовала поезд 43 Киев — Ивано-Франковск на "Стефания Экспресс". Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания".

Читайте также:

Следующая публикация