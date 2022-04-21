Лидер Kalush Orchestra рассказал, каким будет выступление группы на "Евровидении-2022": "Изменятся костюмы"

Коллектив решил усовершенствовать свой номер.

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал о предстоящем выступлении группы на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" в Турине.

Сейчас участники коллектива готовятся к поездке. Музыканты, у которых раньше не было возможности собраться вместе, тренируются.

По словам фронтмена Kalush Orchestra, участники коллектива решили усовершенствовать свой номер. В общем, их выступление в Италии будет отличаться от того, какое было на нацотборе. Они подготовили другую постановку номера, а также сменили костюмы.

"Костюмы будут другие, нежели на нацотборе, и постановка тоже будет иной. Мы сейчас готовимся. Приходится готовиться в экстра-режиме из-за того, что долгое время у нас не было возможности даже вместе встретиться. Но мы подготовимся даже лучше тех, у кого не было таких ограничений", — поделился солист группы в интервью "Суспільному".

Также Олег рассказал, почему Kalush Orchestra все же решили поехать на конкурс "Евровидение-2022" в то время, когда в Украине идет война. По словам лидера группы, для украинцев это важное событие. Кроме того, это повод напомнить мировым странам об Украине.

Kalush Orchestra

"Я чувствую, что я бы не смог сейчас так поступить (ред. – отказаться от участия) из-за того, что для Украины – это очень значимая вещь. Это, казалось бы, просто музыкальный конкурс, но я считаю, что это еще один рупор. Мы говорим, даем комментарии СМИ, мы еще раз говорим об Украине", – отметил Псюк.

Напомним, от Украины в Турин поедет группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2022" в мае в городе Турин, Италия. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico. Украина выступит в первом полуфинале под номером 6.

Читайте также: