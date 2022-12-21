Лидер KALUSH Псюк о скандальной фразе из трека "Батьківщина": "В этой строке я заложил совсем другой смысл от того, что вы услышали"

Лидер группы KALUSH Олег Псюк отреагировал на хейт в Сети из-за его новой композиции "Батьківщина", записанной в дуэте с исполнителем Skofka.

В частности, Псюк объяснил, о чем на самом деле спел в строке "Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала", которая наделала шума и вызвала резко негативную реакцию среди поклонников артистов.

В Instagram Псюк отметил, что в этой строке он заложил совсем другой смысл и объяснил, что же на самом деле имел в виду, поя, что "воля – это девушка, которая любит дом, но главное, чтобы не дала русским".

"Я писал о ДОМе, а не о девушке. ДОМ* бы не дала, ДОМ* бы не ОТДАЛА, потому что любит! В общем, я имел в виду: воля — это девушка любящая свой ДОМ, свою Родину, (трек этот же о ней, а не о девушке) и этот ДОМ она бы не отдала "русским". Но при написании, кто пишет музыку, тот меня поймет, порой мы сокращаем какие-то слова, какие-то убираем, чтобы оно влезло по звучанию. Уже понимаю, что я не удачно сократил, и вы увидели другую суть, оскорбительную! Оскорбительную, кому-то для "Воли", кому-то для "Девушки". За что мне жаль и извиняюсь, как бы это сложно ни было", - объяснил Олег Псюк.

Вместе с тем музыкант попросил поклонников отнестись с пониманием и понять, что они с Skofka действительно не хотели никого обидеть и вкладывать в свою песню негативное содержание, мол, это значило бы то же, что и "выстрелить себе в ногу".

Напомним, что на днях KALUSH и Skofka выпустили общий эмоциональный трек "Батьківщина". Однако одна строчка из этой песни очень возмутила поклонников. Речь идет о: "Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала". Фаны отметили, что такие слова и такое сравнение неуместны и считают эту строчку постыдной.

Читайте также: