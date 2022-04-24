Лидер KALUSH Псюк показал, как с родителями и любимой святил паски

Лидер группы KALUSH Orchestra Олег Псюк на Пасху приехал в Украину из Европы, где был в туре в рамках грядущего международного конкурса "Евровидение-2022".

На странице в Instagram артист разместил кадры со своей семьей. Судя по фотографиям, утром семья сходила в церковь, где посвятила пасхальную корзину. Где именно Псюк находится, он не рассказал, однако поклонники сделали вывод, что музыкант приехал в родной Калуш.

На фотографиях, которыми фронтмен KALUSH Orchestra поделился в своем фотоблоге, он изображен вместе с родителями – папой и мамой Стефанией, которой и посвятил свою конкурсную песню – с которой уже в следующем месяце представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Олег с мамой и девушкой / instagram.com/kalush.official

Родители артиста и собака / instagram.com/kalush.official

Также на фото присутствует и любимая девушка Псюка – Александра. Кроме того показал артист и четырехлапого друга – собаку по восклицанию Грамм.

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