Лидер Latexfauna о том, как снимали эротический клип группы с кунилингусом: "Лизе 18 и она осталась довольна"

Лидер группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин впервые рассказал, как снимался эротический клип коллектива на трек "Масандра".

Дмитрий поделился, что снять самое откровенное видео в истории украинского шоу-бизнеса придумал клипмейкер Инди Хаит, другие участники группы радостно поддержали эту идею.

Как поделился Зезюлин, для работы специально проводился кастинг, во время которого искали девушку с длинными ногами.

"Проводился кастинг и кастинговые агентства были привлечены к поискам нужной актрисы. Требованием были ну очень-очень длинные ноги. И у этой девушки действительно очень длинные ноги. Если бы длина ног была стандартной, то в кадре ноги могли бы показаться коротковатыми и она могла бы быть похожей на девочку. И это бы уже походило на педофилию. Поэтому надо было именно длинноногую девушку", – рассказал Зезюлин "Главкому".

LATEXFAUNA

Исполнитель также признался, что по итогу, на главную роль взяли девушку по имени Лиза, ей 18 лет. Сколько она заработала за съемку, Дмитрий говорить не захотел:

"Это коммерческий проект. На нем заработали все участники. Актриса и подавно. Рассказывать, сколько именно она заработала – неэтично. Но она точно осталась довольна", – добавил Зезюлин.

Поделился артист и подробностями съемочного процесса, который проходил в начале лета. Зезюлин говорит, что сначала нервничал, поэтому, чтобы расслабиться, пришлось послать продюсера за алкоголем:

"Первая репетиция длилась где-то часа два, второй, уже перед съемками – четыре. Надо было выучить все движения, потому что это все снималось одним дублем. Часов пять ушло на настройку света. Снималось все на пленку, поэтому было всего шесть дублей на съемку. В общей сложности съемочный процесс длился два дня, но активной работы было часов шесть. Первые несколько дублей были плохими и я был деревянным, потому что нервничал. Тогда я сказал режиссеру: "Слушай, надо отправить продюсера за водкой". Продюсер сходил за "чекушкой", я ее вдавил и последующие дубли мне удавались все лучше и лучше. Моя партнерша ничего не употребляла, она давно работает в моделинге. И не через такое проходила", - поделился исполнитель..

Напомним, ранее мы писали о том, какую реакцию у пользователей вызвал развратный клип Latexfauna на трек "Масандра".

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