Лидер Latexfauna о том, как снимали эротический клип группы с кунилингусом: "Лизе 18 и она осталась довольна"

Дмитрий Зезюлин рассказал, как проводился кастинг на роль главной героини.
Лидер группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин впервые рассказал, как снимался эротический клип коллектива на трек "Масандра".
Дмитрий поделился, что снять самое откровенное видео в истории украинского шоу-бизнеса придумал клипмейкер Инди Хаит, другие участники группы радостно поддержали эту идею.
Как поделился Зезюлин, для работы специально проводился кастинг, во время которого искали девушку с длинными ногами.
"Проводился кастинг и кастинговые агентства были привлечены к поискам нужной актрисы. Требованием были ну очень-очень длинные ноги. И у этой девушки действительно очень длинные ноги. Если бы длина ног была стандартной, то в кадре ноги могли бы показаться коротковатыми и она могла бы быть похожей на девочку. И это бы уже походило на педофилию. Поэтому надо было именно длинноногую девушку", – рассказал Зезюлин "Главкому".
Исполнитель также признался, что по итогу, на главную роль взяли девушку по имени Лиза, ей 18 лет. Сколько она заработала за съемку, Дмитрий говорить не захотел:
"Это коммерческий проект. На нем заработали все участники. Актриса и подавно. Рассказывать, сколько именно она заработала – неэтично. Но она точно осталась довольна", – добавил Зезюлин.
Поделился артист и подробностями съемочного процесса, который проходил в начале лета. Зезюлин говорит, что сначала нервничал, поэтому, чтобы расслабиться, пришлось послать продюсера за алкоголем:
"Первая репетиция длилась где-то часа два, второй, уже перед съемками – четыре. Надо было выучить все движения, потому что это все снималось одним дублем. Часов пять ушло на настройку света. Снималось все на пленку, поэтому было всего шесть дублей на съемку. В общей сложности съемочный процесс длился два дня, но активной работы было часов шесть. Первые несколько дублей были плохими и я был деревянным, потому что нервничал. Тогда я сказал режиссеру: "Слушай, надо отправить продюсера за водкой". Продюсер сходил за "чекушкой", я ее вдавил и последующие дубли мне удавались все лучше и лучше. Моя партнерша ничего не употребляла, она давно работает в моделинге. И не через такое проходила", - поделился исполнитель..
Напомним, ранее мы писали о том, какую реакцию у пользователей вызвал развратный клип Latexfauna на трек "Масандра".
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