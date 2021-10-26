Лидер "Ляпис 98" Михалок впервые прокомментировал избиение фаната на сцене в Полтаве

Музыкант объяснил, что мужчина сам виноват в произошедшем.

Фронтмен групп Brutto и Ляпис 98 Сергей Михалок впервые прокомментировал инцидент, который произошел во время концерта в Полтаве.

Как известно, тогда Михалок ударил фаната, которого сам пригласил на сцену. Музыкант записал видеообращение, где расставил все точки над "i" в этой ситуации.

По словам артиста, концерты "Ляписов" это "интерактивное шоу, где очень много импровизации". И вот когда Михалок общался со зрителями в зале, он заметил одного присутствующего, пришедшего с гитарой. Музыкант пригласил мужчину на сцену, чтобы устроить с ним "музыкальную дуэль".

Обращение Сергея Михалка к фанатам Обращение Сергея Михалка к фанатам по поводу инцидента в Полтаве. Опубликовано Brutto Вторник, 26 октября 2021 г.

Но когда зритель поднялся на сцену, Сергей понял, что он очень пьян.

"Чувак выходит на сцену, я в ушных мониторах. Я понимаю, что он там что-то грубое кричит, но слов разобрать не могу. Когда он выходит на сцену, я понимаю, что он вообще не кокос. Юра. Я ему шепчу на ухо: "Доставай швайку, давай вали, а потом я что-то сыграю". Он начинает материться. На сцене мой сын, куча аппаратуры. Охранники стоят, я ж вроде как сказал, я сам разберусь. Я ему начинаю что-то говорить, понимаю, что он хамит. Я тоже умею материться, человек импульсивный. Я думаю :"Мое рабочее место, люди смотрят, я Михалок, ну как бы имидж позволяет, файт и все дела". Я тихонько его баданул, на "Одессу отправил", как в Украине говорят, и пошел дальше концерт вести", — рассказал Михалок.

По словам музыканта, он этому конфликту не придал никакого значения. Поскольку тот самый мужчина, которого звали Юра, остался на концерте и когда приехала полиция, у него не было никаких претензий к артисту.

"Он сидел в зале, я потом с ним разговаривал. Говорю: "Юра, иди сюда, может хочешь сатисфекшн, я руки уберу за спину, ввалишь мне?". Никаких претензий он не имел. Сказал, что пришел песню показать, просто перепил", – прокомментировал Сергей.

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