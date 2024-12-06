Лидер O.Torvald Галич оказался под капельницами и назвал причину: "Нахожусь в госпитале"

Лидер группы O.Torvald, украинский певец и военный Женя Галич рассказал об ухудшении состояния здоровья.

Так, в программе "Ранок у великому місті" Женя сообщил, что его служба в рядах ВСУ временно приостановилась из-за необходимости лечения. По словам певца, он регулярно приезжает в госпиталь, чтобы делать капельницы. Он объяснил, что это понадобилось ему из-за ряда болезней, называть которые он не стал.

"Был в госпитале. Мне делали капельницу. Сейчас официально нахожусь в госпитале. Многие болячки накопились за почти три года. Пытаюсь исправить", — поделился Галич.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Отметим, ранее исполнитель делился с фанами, что он долго боролся с депрессией, которую "залечивал" алкоголем и наркотиками. Как признавался Женя, проблемы с психологическим здоровьем у него возникли на фоне войны. К счастью, он вовремя обратился к врачам, которые назначили ему антидепрессанты. Именно это помогло улучшить общее состояние звезды.

Напомним, что недавно своими душевными переживаниями после потери мамы делилась певица Тоня Матвиенко. Она призналась, справилась ли с горем и как поделила наследство Нины Митрофановны с двумя братьями.

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