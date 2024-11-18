Лидер O.Torvald Галич ошеломил годовым заработком и признался, что ему приносит доход во время войны

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич рассекретил, сколько зарабатывает средств и на что в основном тратит.

В общем, заработок артисту приносят разные сферы деятельности. В частности, у него с женой есть кофейня, из которой музыкант получает 50 тысяч гривен. Кроме того, у Жени Галича есть роялти, в квартал это около 200 тысяч гривен. Также исполнитель дает концерты, но 50% гонорара он переводит в помощь военным. В общей сложности, ежемесячно артист зарабатывает ориентировочно 100-120 тысяч гривен, а в год – до двух миллионов.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Мой годовой заработок в среднем — до двух миллионов гривен. В месяц – 100-120 тысяч гривен. Мы говорим о моем заработке после вычета всех расходов на коллектив. При этом весь коллектив обеспечен, зарплаты выплачены. 50% от гонорара отдаем на мое подразделение .Шоу-бизнес мне почти не приносит денег. Есть зарплата военного, у нас с женой есть кофейня, это где-то 50 тысяч. Плюс роялти мы получаем неплохие, это примерно 200 тысяч в квартал", - рассказал артист на проекте "Муз_Тренд".

Также у Жени Галича немалые расходы. В частности, он обеспечивает семью, которая проживает за границей. Кроме того, певец арендует квартиру в центре Киева. Однако это позволяет экономить на авто. Также музыкант тратит деньги на еду.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Есть финансовая ответственность, которую я взял на себя исключительно по обеспечению семьи. Я отправляю деньги, проживание за границей — недешевая история. Я сейчас арендую квартиру, чтобы не ездить ежедневно в дом, это 25 тысяч гривен. Я арендую квартиру в центре Киева, чтобы не ездить на машине. Для меня машина является триггером, я много ездил во время войны, мне тяжело садиться за руль, мне не нравится. Тысячу гривен в день трачу на еду", — поделился артист.

Напомним, ранее Женя Галич резко высказался о творчестве группы "Антитела". Исполнитель объяснил, что именно ему не нравится.

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