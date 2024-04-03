Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук публично извинился за свое политическое прошлое: "Совершил большую ошибку"

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук честно ответил, почему никогда не вернется в политику.

Так, артист считает, что допустил ошибку, когда строил политическую карьеру. По его словам, было сложно отвечать ожиданиям людей:

"Думаю, что в свое время совершил большую ошибку, когда недооценил уровень надежды людей на конкретную личность в политике. Я недооценил, насколько на меня как человека многие возлагали большие надежды. Я не осознавал, что мой подход к политике, когда ты приходишь для того, чтобы помочь другим людям себя проявить и стать теми, кем они есть, создать новую среду, отличающуюся от ощущения большинства людей, для которых нужен конкретный человек, в которого они хотят олицетворенно вложить свои мечты, желания и остальное", - признался музыкант в интервью УП.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

После такого осознания Святослав Вакарчук публично извинился за это и добавил, что такое его поведение было не намеренным:

"Я этого недооценил и хочу извиниться перед всеми этими людьми. Потому что я определенным образом их ожидания, которые они возлагали на меня, не оправдал. Я это сделал совершенно не со зла. Моя ошибка тогда была в том, что я не осознал этого. Поэтому мне от этого действительно очень болезненно внутри. Но хочу сказать честно, что я всю жизнь делал, делаю и буду делать на своем месте все, что могу, чтобы моя страна была сильной, честной, справедливой", - обьяснил певец.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук отметил, что сейчас полностью доволен только своей музыкальной карьерой:

"Я больше не хотел бы в своей жизни заниматься политикой. Я считаю, что то, чем я занимаюсь сейчас, является максимально эффективным, дает мне гармонию и реализацию, а главное – приносит много пользы сегодня. Я в этом абсолютно уверен", – добавил Вакарчук.

Напомним, недавно экс-подопечная Святослава Вакарчука, певица Кристина Соловий публично призналась, за что хочет извиниться перед экс-продюсером.

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