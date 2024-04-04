Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук впервые за длительное время рассказал о 2-летнем сыне и 1-летней дочери

Артист признался, что семья для него лучшее лекарство от стресса.
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни.
Так, артист тщательно скрывает свою жену и детей от посторонних глаз. Впрочем, отметил, что сейчас он получает невероятное счастье благодаря своей семье. В частности, жене, двухлетнему сыну Ивану и годовалой дочери Соломии. Также артист признается, что держаться во время стресса ему помогает творчество и благотворительность:
"Мне в каком-то смысле повезло в жизни, потому что у меня есть вечный антидепрессант. Это творчество. Как бы ни было тяжело, творчество дает силы идти вперед, позволяет реагировать на все ситуации. К тому же у меня менее чем за год до полномасштабного вторжения родился сын, а во время уже великой войны – дочь, и это для меня такой источник любви и силы. Эти три вещи делают устойчивым мое психическое состояние", – поделился звезда в интервью УП.
Отметим, ранее стало известно, что летом в 2021 году у Святослава родился сын Иван, которого назвали в честь известного отца певца. А уже через год во время полномасштабного вторжения возлюбленная музыканта, продюсер Евгения Яцута, подарила жизнь их дочери Соломии.
Напомним, недавно Святослав Вакарчук публично извинился за свое политическое прошлое.
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