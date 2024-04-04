Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук впервые за длительное время рассказал о 2-летнем сыне и 1-летней дочери

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни.

Так, артист тщательно скрывает свою жену и детей от посторонних глаз. Впрочем, отметил, что сейчас он получает невероятное счастье благодаря своей семье. В частности, жене, двухлетнему сыну Ивану и годовалой дочери Соломии. Также артист признается, что держаться во время стресса ему помогает творчество и благотворительность:

"Мне в каком-то смысле повезло в жизни, потому что у меня есть вечный антидепрессант. Это творчество. Как бы ни было тяжело, творчество дает силы идти вперед, позволяет реагировать на все ситуации. К тому же у меня менее чем за год до полномасштабного вторжения родился сын, а во время уже великой войны – дочь, и это для меня такой источник любви и силы. Эти три вещи делают устойчивым мое психическое состояние", – поделился звезда в интервью УП.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Отметим, ранее стало известно, что летом в 2021 году у Святослава родился сын Иван, которого назвали в честь известного отца певца. А уже через год во время полномасштабного вторжения возлюбленная музыканта, продюсер Евгения Яцута, подарила жизнь их дочери Соломии.

Напомним, недавно Святослав Вакарчук публично извинился за свое политическое прошлое.

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