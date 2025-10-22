Лидер O.Torvald Галич на фоне провала на "Евровидении-2017" снова подал заявку на нацотбор

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Лидер группы O.Torvald Женя Галич заявил, что отправил заявку на участие в нацотборе на "Евровидение-2026".

Об этом музыкант рассказал в своем Instagram. По словам артиста, на этот раз над постановкой выступления ему будет помогать группа "Гринджолы", которые в свое время также представляли Украину на конкурсе. Галич пошутил, что такое сотрудничество может вызвать "двойной хейт" среди его критиков.

"Я иду на нацотбор "Евровидения-2026". Основной прикол в том, что мне с песней на сцене будут помогать участники группы "Гринджолы", поэтому я думаю, что это будет двойной хейт", — отметил музыкант в публикации

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Стоит отметить, что в 2017 году Женя Галич представил Украину на "Евровидении" в составе группы O.Torvald. Так, в этом году певец подается с сольным проектом. Тогда, 8 лет назад группа заняла 24 место в финале и нарвалась на огромное количество хейта из-за своего провала. Более того, волна травли коснулась не только участников, но и их семей, и в течение года группа чувствовала себя аутсайдерами.

"Я вам клянусь, за этот месяц (проведения песенного конкурса — прим. ред.) мы стали The Beatles в Украине. На нас обращают внимание все. У меня по двенадцать интервью в день. Просто все в твоем изображении, контрактов на девять миллионов. Вся эта история длится ровно месяц. Потом мы занимаем 24-е место. Мы выходим на улицу, и первое, что я слышу: "О, лузеры, это же надо так проср*ть". Понеслась история ужасной травли. Мне в спину даже бросили бутылку", — вспоминал ранее Галич.

Группа O.Torvald на "Евровидении-2017" / © Getty Images

Группа "Гринджолы" имеют похожую творческую судьбу на "Евровидении", однако уже в 2005 году. Дело в том, что несмотря на высокие ожидания, результат оказался неутешительным — коллектив занял 19 место, набрав лишь 30 баллов. Это выступление вошло в историю как одно из самых противоречивых и наименее успешных для Украины на Евровидении.

Группа "Гринджолы" на "Евровидении-2005" / © скриншот с видео

Напомним, недавно певица оля Полякова заявила о желании участвовать в нацотборе на "Евровидение-2026". Однако проблема заключается в том, что участие артистам, которые находились в РФ после 2014 года запрещено. Из-за этого Полякова отправила письмо вещателю "Суспільного" с просьбой изменить правила и пригрозила судом в случае отказа. Звезда все-таки получила ответ от организаторов нацотбора, однако это ее не удовлетворило, поэтому ее продюсер Михаил Ясинский жестко разнес "Суспільне" и намекнул на выступления Джамалы в России 2014 года. Так, обе стороны пока не достигли