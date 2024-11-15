Лидер Tember Blanche объявила о кардинальных изменениях в творчестве: "Дуэта больше не будет"

Солистка группы Tember Blanche, известной своим хитом "Вечорниці", Саша Ганапольская впервые заявила о решительных изменениях в дуэте с ее мужем Владом Лагодой, с которым она сыграла свадьбу в этом году.

Так, артистка сообщила, что после разговора с возлюбленным они пришли к общему решению прекратить деятельность дуэта в привычном его понимании. Саша говорит, что причиной тому стали их разные взгляды на творчество.

"Мы с Владом пять лет вместе. И на самом деле не так давно мы поняли, что хотим немного разных вещей от музыкального проекта. То есть если ему больше нравится выступать, давать концерты и получать кураж от людей вживую, то мне важнее писать песни и чувствовать, как они влияют на людей. Когда мы откровенно поговорили, то мы поняли, что нужно сменить структуру. После двух концертов в ноябре дуэта больше не будет", - заинтриговала лидер Tember Blanche в интервью "Розмові".

Группа Tember Blanche

Тем не менее Ганапольская успокоила поклонников Tember Blanche и заверила, что она будет продолжать петь с музыкальным коллективом. При этом команда уже скоро изменит свое позиционирование. По словам исполнительницы, теперь на сцене не только она станет ключевой персоной. В частности, как например она назвала звезду Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О'Коннелла, который стоит за ее основным творчеством.

"Дуэта не будет в классическом понимании, но название и все останется, но изменится позиционирование. Будет иначе. Будет в центре персонаж Ганна Польская, мое альтер-эго. Это скорее, как модель Билли Айлиш и Финнеаса. То есть в центре Билли, но без Финнеаса это не может существовать, потому что он ей написал почти все самые известные песни. Так же Tember Blanche держится на нас двоих. Это будет более четкая история. Есть я, Ганна Польская, а есть музыканты, в том числе и Влад, которые делают музыку.

Напомним, недавно певица Кристина Соловий также объявила о прекращении концертной деятельности и назвала причину такого решения.

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