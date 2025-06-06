Лидер "ТІК" Виктор Бронюк рассекретил, какие профессии выбрали его дети и как воспитывает их

Виктор Бронюк с женой и детьми / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Солист группы "ТІК" Виктор Бронюк, который ранее рассекретил новый бизнес жены, высказался о будущем двух детей и какие профессии они выбрали.

Артист в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" признался, что сейчас его дочь Ева учится в 11 классе и стоит перед выбором будущей профессии. По словам Виктора, это нелегкий период для всей семьи, ведь подростковые сомнения и постоянная смена решений - обычное дело.

"Это очень трудно. У нас дочь сейчас в 11 классе, мы стоим на пороге того, что надо где-то получать какую-то профессию. Чем ближе мы к тому подходим, тем шире нам делается мир своими перспективами. Мы как родители смотрим, прислушиваемся. Она с таким характером, что сегодня все, я буду заниматься тем. Здесь что-то пошло не так, как она хотела - все, уже не будет этим заниматься. То она рисует, то она будет дизайнером, то она будет стилистом, то она будет изучать языки, то она уже языки не будет изучать..." - поделился Бронюк.

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Виктор Бронюк с женой и детьми / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Не менее эмоционально артист говорит и о сыне Данииле. Ему 15 лет, он учится в лицее и планирует работать в ІТ-направлении. Однако в конце учебного года и у него появилось ощущение усталости и снижение мотивации.

"Сыну 15 уже. Он учится сейчас в Подольском лицее для одаренных детей, ІТ-направление. Но что-то тоже в конце года началась хандра, что "мне тяжело", - признался звездный отец.

Несмотря на все трудности, Бронюк старается не давить, а поддерживать детей, объясняя важность диалога и доверия в семье. Он убежден, что воспитание должно строиться на понимании, а не на жестком давлении.

"Должен быть диалог, должно быть объяснение. Я хочу, чтобы они все-таки понимали какую-то ответственность. Я понимаю, что в сегодняшнее время они живут в среде ненужной информации, которой слишком много, в стрессовых условиях во время войны, когда хочется, наверное, не перегружать их еще какими-то вещами. Но с другой стороны, важно, чтобы сегодня они были здоровы и адекватно ориентировались в том, что происходит в мире", - пояснил звезда.

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Напомним, ранее Виктор Бронюк вспомнил службу в ТрО. Кроме того, артист признался, что у него бронирование.