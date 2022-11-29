Лидер Vivienne Mort рассказала, как из-за пользования генератором погиб родной ей человек

Украинская певица, лидер группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина подняла важную тему о необходимости соблюдения правил безопасности во время пользования генератором.

В частности исполнительница рассказала, что прибором нужно пользоваться безопасно. Если же генератор использовать без соблюдения правил безопасности, то можно отравиться угарным газом. Артистка рассказала, что именно так погиб близкий ей человек.

"За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом во время использования генератора дома. В одном селе две семьи уснули и не проснулись, потому что не знали или не соблюдали правила безопасности при использовании генератора. Также по этой причине погиб близкий мне человек", — поделилась исполнительница.

Даниэла Заюшкина / Фото: instagram.com/viviennemort

Певица в своем фотоблоге решила напомнить о правилах пользования генератором.

"Первое и главное: генератор должен находиться на открытом воздухе. Генератор должен быть расположен минимум в шести метрах от окон. Заправлять генератор нужно исключительно на открытом воздухе. Бензин или дизель нужно хранить подальше от генератора — это может вызвать пожар. Сам генератор во время работы не должен касаться стен, других вещей — это может вызвать пожар", — подчеркнула артистка.

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