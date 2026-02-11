Лидера группы Nirvana Курта Кобейна могли убить: судебные эксперты привели ряд доказательств

Курт Кобейн / © Getty Images

Лидера рок-группы Nirvana, американского музыканта Курта Кобейна, могли убить.

Об этом изданию Daily Mail рассказала исследовательница Мишель Уилкинс, которая работала с неофициальной командой судебных экспертов, исследовавших смерть артиста, привлекая специалиста Брайана Бернетта, который ранее работал над делами, связанными с передозировками и огнестрельными травмами.

Курт Кобейн умер 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. Официальная причина смерти - самоубийство, совершенное с помощью огнестрельного оружия. Однако судебные эксперты пришли к выводу, что его могли убить, и привели ряд доказательств.

Мишель Уилкинс говорит, что только после трех дней изучения доказательств Брайан Бернетт выдал следующее: "Это убийство. Мы должны что-то с этим делать".

Эксперты исследовали результаты вскрытия тела Курта Кобейна. Они обнаружили признаки, несовместимые с огнестрельным ранением. Отмечается, что у музыканта была передозировка героином. Это привело к повреждению органов, что связано с кислородным голоданием.

"Во вскрытии есть такие вещи, которые говорят: ну, подождите, этот человек не умер очень быстро от выстрела. Некроз мозга и печени случается при передозировке. При смерти от выстрела такого не случается", - говорит Уилкинс.

Судебные эксперты в своем отчете упоминают, что рядом с телом Курта Кобейна были найдены шприцы с крышками, героин, ватные палочки. При этом исследователи сомневаются в том, что умирающий человек способен все вернуть на место, мол, сцена гибели музыканта выглядела слишком безупречно.

"Мы должны верить, что он закрыл иглы крышками и все вернул на место после трех уколов, потому что именно так люди делают, когда умирают. Самоубийства - это беспорядок, а эта сцена была очень чистой", - говорит Уилкинс.

Кроме того, эксперты считают, что тело музыканта могли переместить. Мол, на это указывает то, как его рубашка измазана кровью, а на руке артиста ее вообще нет.

"На его руке нет крови. На остальной части его рубашки крови нет, но внизу рубашки есть большое пятно крови. Кровь могла попасть на его рубашку только тогда, когда Курта подняли, а его голова была опущена вниз", - добавляет Уилкинс.

Вопросы у экспертов возникли и к предсмертной записке музыканта. Они убеждены, что часть текста писал другой человек.

Поэтому, эксперты пришли к выводу, что Курта Кобейна могли убить. Они убеждены, что музыкант умирал от передозировки, поэтому не мог бы совершить в таком состоянии самоубийство. Эксперты предполагают, что на артиста могли напасть, застрелить, вложить оружие в руки и оставить поддельную предсмертную записку.

Представитель бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кинг уже прокомментировал эти заявления. Он отметил, что было проведено полное вскрытие тела Курта Кобейна с соблюдением всех процедур. Его смерть определили как самоубийство.

"Наше ведомство всегда готово пересмотреть свои выводы, если появятся новые доказательства, но на сегодня мы не видели ничего, что могло бы оправдать повторное открытие этого дела и нашего предыдущего заключения о смерти", - говорится в сообщении.

Представитель полицейского департамента Сиэтла также добавил, что новое расследование смерти Курта Кобейна проводить не будут. Поэтому, официальной версией остается самоубийство.

