Лидера украинской группы "Пошлая Молли" задержали на концерте в России за пьянство

Лидера украинской группы "Пошлая Молли" задержали на концерте в России за пьянство

Сейчас артиста уже отпустили из следственного отделения.

Солиста украинской группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного вечером, 21 августа, задержали правоохранители за пьяный дебош на концерте в российском городе Геленджик. Артист отделался всего лишь штрафом.

Как сообщает телеграмм канал Кub Mash, выступая музыкант решил позвать на сцену своих поклонников. Все закончилось давкой, ведь подняться к своему кумиру хотели более 100 человек. Некоторые фанаты долго не возвращались в зал, и концерт пришлось закончить на четыре песни раньше срока.

Приехали правоохранители и забрали Кирилла на медобследование в больницу. Исполнитель был полуобнаженный и говорил, что ему угрожают.

Врачи заявили, что артист выпил много виски. В его крови обнаружено 1,2 промилле алкоголя. Исполнителя задержали, но ненадолго. Утром, 22 августа, его отпустили. Правда, Кирилл заплатил штраф.

"Я никогда не был так счастлив. Это лучший день в моей жизни!" — эмоционально поделился певец, когда вышел из следственного изолятора.

Кирилл Бледный после задержания / dropbled

Также артист сообщил, что группа поедет дальше гастролировать. Но следующие выступления уже будут не такими громкими.

Напомним, недавно в несколько похожую ситуацию попала Вера Брежнева. Звезда в рамках юбилея известного тревел-шоу вместе с Веркой Сердючкой и ее мамой отправились в Испанию. Однако, путешествие началось с задержания в аэропорту местными полицейскими.

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