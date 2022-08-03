Лидия Таран о страхе возвращаться в Украину: "Место, где я купила квартиру, оказалось неудачным"

Ведущая ТСН и куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с дочерью Василиной уехала во Францию.

На днях, впервые за пять месяцев войны, Лидия Таран приехала в Украину. Она поделилась кадрами своего ЖК в Киеве, в который уже трижды попадали ракеты российских оккупантов.

Таран призналась, что не спешит возвращаться в Украину, ведь не уверена, что российские войска снова не попадут в ее жилищный комплекс.

"У меня есть ежедневный страх за близких. Скорее, это констатация факта. Потому что место, где я приобрела квартиру, оказалось очень неудачным. Мой дом расположен возле завода Артема, объекта, по которому постоянно пытаются попасть российские ракеты. Туда прилетало уже трижды, были человеческие жертвы, и, в принципе, нет никакой гарантии, что не прилетит еще в четвертый и пятый раз", — сказала Таран, пишет НВ.

Лидия Таран на днях ненадолго приехала в Украину и показала свое ЖК после обстрела российскими оккупантами / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Лидия Таран на фоне ее разрушенного оккупантами ЖК / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Также ведущая рассказала, что во Франции с дочерью проживает в небольшом городке Нанси. По словам Лидии, дочь достаточно быстро адаптировалась и уже даже вставляет в украинский язык французские слова. Василина нашла себе друзей, ездит сама в колледж.

Лидия Таран с дочерью Василиной / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Лидия Таран с дочерью Василиной / Фото: instagram.com/lidiyataran

Таран также поделилась, что тяжелее всего в погружении во французскую среду оказалось то, что там слишком все спокойно и размеренно.

"Наверное, осознание, насколько все спокойно и размерено здесь – это нам дается тяжелее всего. Мы живем в небольшом городке Нанси, и будто находимся уже довольно давно, но постоянно хочется ускорить темп жизни, который для французов абсолютно нормален, а для нас считается аномально медленным". Ускорить во всем: в том, как отвечают на письма по почте, как могут слать сначала карточку, а затем пин-код к ней через две недели. Не спеша, могут в принципе отвечать на любые письма за несколько дней. Все проблемы с документацией, все то, что у нас решается довольно быстро, здесь занимает время какие-то абонементы, проездные на транспорт и т.д.", — рассказала Таран.

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