Лидия Таран ошеломила взрослым видом дочери и поздравила ее с 16-летием: "Больше не ребенок"

Ведущая 1+1, а ныне корреспондентка ТСН Лидия Таран рассказала, что ее дочь от экс-мужа Андрея Доманского Василина отпраздновала день рождения.

5 октября Василине исполнилось 16 лет. По этому случаю знаменитая мама поделилась с дочерью атмосферными кадрами, на которых они изображены в поезде. Девушка позирует с новым цветом волос в наушниках, а Лидия – без макияжа.

Лидия Таран с дочерью / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Ее sweet sixteen, 16! В 6 утра в поезде на работу и на обучение. Василина больше не ребенок. Она брюнетка, сама тянет друзей в горы и вообще делает вид, что взрослая. Коварная мама, которой 16 уже стукнуло несколько раз, делает вид, что так и есть… но даже это мгновение не остановить. А у меня сегодня день двух вечных материнских вопросов: за что мне такое счастье? И почему так быстро?" – подписала кадры Таран.

Лидия Таран с дочерью / Фото: instagram.com/lidiyataran

Подписчики страницы звезды присоединились к поздравлениям и пожелали девушке много приятных слов:

Поздравляю с именинницей! Пусть растет счастливой!

Как хорошо, что вы рядом со своей дочерью. Проживаете ее переходные годы вместе. Это счастье

Поздравляю, желаю, чтобы она была счастлива, а с тобой мамой по-другому и не может быть

Напомним, что 19 сентября Лидия Таран также отметила день рождения. Ведущей 1+1 исполнилось 46 лет. Ведущая подвела итоги года и рассказала, как проходит ее обучение во Франции.

Читайте также: