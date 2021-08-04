Лидия Таран осуществила мечту мальчика, который с детства противостоит болезни слуха

Куратор проекта "Здійсни мрію" организовала мальчику сюрприз.

Лидия Таран, Неля Шовкопляс с командой "Здійсни мрію", благодаря благотворительной распродаже вещей "Сніданку з 1+1", исполнили желание мальчика, который с детства противостоит болезни слуха.

Весной этого года на Фейсбук-странице "Сніданок з 1+1" проходил благотворительный аукцион вещей со старой телестудии. Телеквартира готовилась к ремонту, чтобы принять новое шоу "Твій день". Аукцион состоял из 13 коллекционных и практичных лотов из интерьера: это и холодильник, и тостер, и мебель, и посуда с оригинальными сувенирами. Во время распродажи удалось собрать 114 200 гривен на исполнение детских желаний!

Куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран организовала сюрприз и подарила синтезатор мечтателю-подопечному — Дане Партоле из города Шостка, в Сумской области.

пресс-служба канала "1+1"

пресс-служба канала "1+1"

пресс-служба канала "1+1"

У мальчика двухсторонняя тугоухость — он плохо говорит и еле слышит… Даня прошел сложный путь — ношение слуховых аппаратов, занятия со специалистами, тяжелая операция. Недавно ему поставили два кохлеарных импланта (!), и в его жизни появилась музыка. Даня мечтал о своем синтезаторе с микрофоном. Благодаря распродаже его мечта осуществилась!

"Когда Даня берет в руки микрофон, то представляет себя артистом на сцене и чувствует себя действительно счастливым! Мы знаем, насколько дети сейчас без ума от онлайн-игр и других Интернет-развлечений, а Даня увлекся музыкой, — и это впечатляет! Вместе с нашими телезрителями мы подарили ему мечту (!) — синтезатор с микрофоном. Не детский инструмент, а взрослый. Синтезатор оснащен 54 клавишами и имеет 300 встроенных тембров и богатую библиотеку ритмов! Все, что нужно для творчества. Теперь Данечка радует всех родных, друзей, и нас своей музыкой! Мальчик уже научился играть и петь несколько распевок, среди которых и популярная во всем мире — "До-ре-ми". Благодарю всех, кто присоединился!" — сказала Лидия Таран, главная фея проекта "Здійсни мрію".

Неля Шелкопляс, ведущая "Сніданок з 1+1" и волонтер "Здійсни мрію" передала видеопривет мальчику. В видео телезвезда дала напутствие мечтателю не терять веры в себя, свои цели, добрых людей вокруг и радоваться жизни!

Неля Шовкопляс / пресс-служба канала "1+1"

Даня редко и сложно произносит слова, но тут на эмоциях выкрикивал "Спасибо!". Мы передаем это "Спасибо!" каждому нашему волшебнику! Благодарим за каждую гривну! Мы вместе создаем добро вокруг и излучаем свет.

За собранные деньги мы также исполнили мечту Алины Николенко из Запорожья, прямо в её День рождения. У Алины проблемы с сердцем и болезнь легких. Большую часть времени она должна проводить дома на кислородной терапии.

пресс-служба канала "1+1"

За счет первых собранных денег с распродажи, мы подарили Алинке новый IPad со специальным сенсорным карандашом и обучающие курсы. Алинка решила в будущем стать графическим художником ! Мы верим, что так и будет.

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