Лидия Таран ответила хейтерам, раскритиковавшим ее эфирные наряды

Ведущая подчеркнула, что ей нравится ее лук в кадре.

Ведущая ТСН Лидия Таран ответила хейтерам, которые ругают ее образы во время эфира.

Таран отметила, что лично ей очень нравятся ее луки, в которых она появляется в кадре. Также ведущая подчеркнула, что над ее одеждой работает целый ряд профессионалов:

instagram.com/lidiyataran

"Самая горячая тема в моем профиле. "Мне кажется, адекватный человек не смог бы надеть этот костюм!". Я смогла. "He позорьтесь! Это уродует вас как женщину!". Я опозорилась сегодня вновь. Я никогда не думала, что именно тема эфирной одежды так цепляет моих подписчиков. От "одноруких закройщиков" до слепых модельеров. Вы серьезно думаете, что к эфирной одежде допускают непрофессиональных людей? Или ее утверждают не лучшие стилисты, а случайные прохожие кивком головы?" – написала Лидия.

instagram.com/lidiyataran

Звезда канала 1+1 подчеркнула, что все люди разные и каждый выбирает ту одежду, которая ему по вкусу. То, что одному нравится, другой 10 дорогой обойдет. Также Таран поделилась, как разрабатываются ее образы для эфиров:

instagram.com/lidiyataran

"Намеренно здесь не пишу стилистов и конкретных дизайнеров, причастных к тому, что ношу в эфире, но большинство моей одежды мне нравится. Наш эфирный образ проходит все круги — от утверждения эскиза, поиска тканей, до 3-5 примерок пошива и так далее… за ним — труд десятков человек. Каких я уважаю! Всем нам побольше толерантности и терпимости!" – пожелала Таран.

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