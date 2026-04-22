- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 2150
- Время на прочтение
- 1 мин
Лидия Таран показала дочь-красавицу от Доманского и как она с годами менялась
Знаменитость вспомнила, как Василиса активно посещала пластовые лагеря.
Украинская ведущая и журналистка Лидия Таран впервые за долгое время вышла на связь и поделилась редкими фото своей дочери-красавицы от шоумена Андрея Доманского.
Знаменитость опубликовала снимки Василисы в Instagram-stories. Правда, кадры были архивными. Лидия Таран вспомнила подростковый возраст дочери. К слову, Василиса была активной пластункой - входила в скаутскую организацию и часто посещала летние лагеря. Поэтому, ведущая показала фото дочери именно с того периода.
На снимках можно разглядеть, как Василиса менялась. Кроме того, судя по эмоциям на фото, дочери знаменитости очень сильно нравилось то, чем она занималась. Более того, и сама Лидия Таран убеждена, что пластовые лагеря - это было лучшее решение для Василисы.
"Пластовые лагеря - это лучшее, что случилось с моей Василисой", - отмечает ведущая.
Кроме того, Лидия Таран обратилась к подписчикам. Знаменитость призвала участвовать в благотворительной инициативе пласта - сбор средств на лагеря для детей военных.
Отметим, Лидия Таран воспитывает дочь Василису, которой сейчас 18 лет. Отец ребенка - телеведущий Андрей Доманский, с которым знаменитость находилась в отношениях в течение пяти лет. С началом полномасштабной войны в Украине Лидия Таран вместе с дочерью поселилась за границей, а именно во Франции.
