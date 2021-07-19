Лидия Таран показала, как отдыхает с дочкой во Франции

Ведущая полетела в город Нанси.

Ведущая ТСН Лидия Таран наконец-то дождалась отпуска и сиганула в путешествие.

Так, звезда канала "1+1" вместе с дочкой Василиной улетела во Францию. Они исследуют город Нанси.

instagram.com/lidiyataran

"Национальное растение Нансийщины — чертополох. Видите, они повесили на все свои главные улицы чертополох, говорят, что это их древний символ. А еще в Нанси у мэра есть муж и они уже усыновили двоих сыновей. Вот такая история. Старый французский город. Киш Лорен отсюда происходит, кстати", — поделилась Таран.

instagram.com/lidiyataran

Также знаменитость поделилась, как планирует провести отдых.

"Первые два дня проспала. Подумала — пусть единственной мерой в этом отпуске будет "сколько влезет". И теперь планы на него выглядят совершенно. Смотреть на океан — сколько влезет, есть больше рыбы — сколько влезет, пить белое вино — сколько влезет, есть круассаны - св, читать - св, плавать - св, кататься на велосипеде - св", - рассказала звезда.

instagram.com/lidiyataran

Напомним, ранее Лидия Таран оказалась в больнице. Ведущая показала видео с больничной койки.

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